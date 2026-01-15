Carnevale la festa è pronta Musica cibo di strada e show Ogni domenica un ospite

Il Carnevale di Foiano della Chiana torna nel 2026, con un ricco programma di musica, cibo di strada e spettacoli. Ogni domenica si alterneranno ospiti e momenti di intrattenimento, contribuendo a rendere questa tradizione ancora più viva. La 487ª edizione sarà inaugurata dalla madrina Enrica Guidi, attrice toscana, durante l’evento di presentazione del 29 gennaio in piazza Matteotti, dove saranno svelati i dettagli dei carri allegorici in gara.

Sono gli ospiti a dare il primo volto all’edizione 2026 del Carnevale di Foiano della Chiana. A tenere a battesimo la 487ª edizione del Carnevale più antico d’Italia sarà l’attrice toscana Enrica Guidi, madrina ufficiale della manifestazione, protagonista dell’evento di presentazione in programma il 29 gennaio in piazza Matteotti, quando verranno svelati titoli e temi dei quattro carri allegorici in gara. Accanto a lei, nel corso delle domeniche, torneranno volti noti dello spettacolo e della musica: dai DJ di fama nazionale e internazionale fino agli ospiti di "Avanti coi Carri Show", il format multimediale che racconterà il Carnevale dentro e fuori Foiano, con la partecipazione anche dell’attore Paolo Hendel. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale, la festa è pronta. Musica, cibo di strada e show. Ogni domenica un ospite Leggi anche: Carnevale di Morciano 2026, doppio appuntamento tra musica, carri e festa per grandi e piccoli Leggi anche: Cibo, musica e divertimento: ad Albanella torna la Festa dell'Olio d'Oliva Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sta arrivando il Carnevale ? | Agrusti ingrosso #carnevale CARNEVALE DI VIGNANELLO 2026 La festa più allegra, colorata e gustosa dell’anno sta arrivando! Vi aspettiamo alla Valle per vivere insieme giorni di musica, sorrisi, maschere e tanto divertimento per grandi e piccoli! Stand di PIZZE facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.