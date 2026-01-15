Carciofi lasciati sui campi | Prezzo al produttore è elemosina 10 centesimi a capolino

In provincia di Brindisi, numerosi carciofi vengono lasciati nei campi a causa del drastico calo del prezzo al produttore. Dopo aver ricevuto 80 centesimi a dicembre 2024, gli agricoltori oggi percepiscono solo 10 centesimi per ogni capolino. Questa situazione evidenzia le difficoltà del settore agricolo locale e le sfide legate alla remunerazione dei produttori di carciofi.

BRINDISI CARCIOFI Brindisi, carciofi abbandonati nei campi. Sicolo (CIA Puglia): “Mortificante per la nostra agricoltura” - In provincia di Brindisi i campi restano pieni di carciofi non raccolti a causa del crollo del prezzo al produttore ... statoquotidiano.it

Confagricoltura Puglia: carciofi, import sleale e prezzi bassi alla produzione mettono ko il settore - La concorrenza sleale dei produttori esteri e i prezzi imposti dalla grande distribuzione stanno mettendo in ginocchio la filiera del carciofo ... corrieresalentino.it

