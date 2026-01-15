Carciofi lasciati sui campi | Prezzo al produttore è elemosina 10 centesimi a capolino
In provincia di Brindisi, numerosi carciofi vengono lasciati nei campi a causa del drastico calo del prezzo al produttore. Dopo aver ricevuto 80 centesimi a dicembre 2024, gli agricoltori oggi percepiscono solo 10 centesimi per ogni capolino. Questa situazione evidenzia le difficoltà del settore agricolo locale e le sfide legate alla remunerazione dei produttori di carciofi.
BRINDISI – Distese ricolme di carciofi non raccolti. È quanto sta succedendo in provincia di Brindisi a causa del crollo del prezzo al produttore: a dicembre 2024 alle aziende agricole venivano riconosciuti 80 centesimi a capolino, oggi soltanto la miseria di 10 centesimi. In pratica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
