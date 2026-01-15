Carciofi lasciati sui campi nel brindisino | prezzo al produttore è elemosina Cia Puglia

In provincia di Brindisi, molti carciofi sono stati lasciati nei campi a causa del drastico calo dei prezzi al produttore, passato da 80 a 10 centesimi per capolino. La situazione mette in crisi gli agricoltori locali, evidenziando le difficoltà del settore agricolo pugliese e il forte abbassamento del valore del prodotto. La Cia Puglia denuncia questa condizione come una vera e propria elemosina per i produttori di carciofi.

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Distese ricolme di carciofi non raccolti, è quanto sta succedendo in provincia di Brindisi a causa del crollo del prezzo al produttore: a dicembre 2024 alle aziende agricole venivano riconosciuti 80 centesimi a capolino, oggi soltanto la miseria di 10 centesimi. In pratica, raccoglierli diventa antieconomico, rendendo più conveniente lasciarli sul campo a marcire. La questione, però, riguarda anche altri ortaggi che hanno gli stessi problemi di commercializzazione, soprattutto cavolfiore, cicoria, broccoli, con le produzioni locali, tutte di eccellente qualità, sono spesso sostituite e soppiantate dall'importazione dall'estero.

