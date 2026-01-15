Carcere Rebibbia il garante | Celle senza vetri alle finestre con questo freddo situazione drammatica

Il garante dei detenuti denuncia le condizioni di sovraffollamento e disagio nel carcere di Rebibbia, evidenziando celle senza vetri, temperature rigide e spazi insufficienti. Le stanze progettate per quattro persone ospitano sei detenuti, limitando la possibilità di condividere pasti e momenti di socialità. Questi problemi evidenziano una situazione critica che richiede interventi immediati per garantire diritti e dignità a chi si trova nelle carceri.

“Nelle stanze progettate per quattro ci sono quattro sgabelli anche se i detenuti sono sei. Ciò significa che i sei detenuti non possono sedersi tutti insieme per pranzare o per cenare dentro la loro cella”. A parlare è Stefano Anastasìa, dal 2016 garante per i diritti dei detenuti del Lazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Freddo nel carcere di Rebibbia, il Garante smentisce Alemanno: "Termosifoni non funzionanti solo in 4 stanze" Leggi anche: Emergenza freddo nel carcere di Sollicciano: “Due gradi in alcune celle, situazione inaccettabile” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Carcere Rebibbia: il Garante dei detenuti denuncia il sovraffollamento; Detenuti al freddo, celle con muffa e infiltrazioni d'acqua: la denuncia dei garanti a Rebibbia; Rebibbia choc | Detenuti al gelo e con muffa: La denuncia che svela l’orrore?. “Detenuti al freddo, celle con muffa e infiltrazioni d’acqua”: la denuncia dei garanti a Rebibbia - I garanti dei detenuti hanno visitato il carcere di Rebibbia a Roma, riscontrando una situazione grave: "Una vera e propria emergenza nella gestione" ... fanpage.it

Carcere Rebibbia: il Garante dei detenuti denuncia il sovraffollamento - La casa circondariale di Rebibbia registra un sovraffollamento del 156% dopo gli arrivi di detenuti trasferiti da Regina Coeli, a seguito del crollo della volta della seconda rotonda e la chiusura deg ... avvenire.it

Ancora una donna morta in cella. Quando il carcere cura con pasticche - La notte tra l'11 e il 12 dicembre è morta una donna detenuta nella Casa Circondariale di Rebibbia, a Roma. huffingtonpost.it

Il carcere con le immagini dal carcere. Una mostra a Rebibbia x.com

L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno resta in carcere a Rebibbia, dove è detenuto dal Capodanno 2024: la Cassazione respinge il ricorso “inammissibile” Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/01/09/gianni-alemanno-carcere-rebibbia-cassazione-respi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.