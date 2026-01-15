CaracasTajani conferma Gasperin libero
Tajani ha confermato che Luigi Gasperin è stato rimesso in libertà e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas. Dopo aver ottenuto l'ordine di scarcerazione nei giorni scorsi, questa mattina Gasperin è stato rilasciato dal carcere. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.
10.26 "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella nostra ambasciata a Caracas, Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione, ma stanotte è uscito dal carcere". Così il ministro degli Esteri Tajani su uno dei 42 italiani ancora nelle carceri in Venezuela. Luigi Gasperin, 77 anni, di Tortona,arrestato lo scorso agosto, è "provato, ma in condizioni stabili. Ha detto che vorrebbe restare in Venezuela e tornare a Matur, la città dove si trova la sua azienda" petrolifera che lavorava con quella di Stato venezuelana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
