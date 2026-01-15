CaracasTajani conferma Gasperin libero

Tajani ha confermato che Luigi Gasperin è stato rimesso in libertà e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas. Dopo aver ottenuto l'ordine di scarcerazione nei giorni scorsi, questa mattina Gasperin è stato rilasciato dal carcere. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela.

Chi è Luigi Gasperin, l’imprenditore italiano arrestato in Venezuela e ora finalmente libero - Dalla provincia piemontese ai contratti con la compagnia petrolifera di Stato: la parabola di un manager di successo finito al centro di un intrigo politico- msn.com

