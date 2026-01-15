Caracas Luigi Gasperin definitivamente libero | recepito l’ordine di scarcerazione Provato ma vuole restare in Venezuela

Luigi Gasperin è stato ufficialmente rilasciato e si trova attualmente presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas, dopo aver ricevuto l’ordine di scarcerazione. Nonostante le difficoltà vissute, Gasperin ha dichiarato di sentirsi provato ma desidera rimanere in Venezuela. La vicenda si è risolta con una decisione che permette all’interessato di proseguire la propria permanenza nel paese.

“Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere “. Con un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’arrivo negli uffici della diplomazia italiana dell’imprenditore con doppia cittadinanza. Sei giorni fa il sito Armando.info aveva annunciato che il suo nome rientrava nella lista dei 250 prigionieri che Delcy Rodriguez (nella foto) aveva deciso di liberare dopo la caduta di Maduro. Ma di fatto in questi giorni è rimasto dietro le sbarre, in attesa che una delle amministrazioni venezuelane – spiega la Farnesina – rendesse esecutivo l’ordine di scarcerazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

