Cappella Sansevero per il compleanno del principe appuntamenti speciali con libertà di foto

Il Museo Cappella Sansevero propone a gennaio due eventi speciali: il 19 gennaio, in occasione del Blue Monday, sarà possibile visitare il museo a prezzo ridotto e scattare fotografie. Dal 30 gennaio al 1° febbraio, si terranno visite guidate tematiche per celebrare il compleanno del principe Raimondo di Sangro, offrendo l’opportunità di scoprire con approfondimenti l’arte e la storia di questo tempio barocco.

Il Museo Cappella Sansevero propone a gennaio due appuntamenti speciali per immergersi nell’arte, nella storia e nelle meraviglie del suo tempio barocco: in occasione del Blue Monday, lunedì 19 gennaio, sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e, eccezionalmente, scattare fotografie, mentre nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio i visitatori potranno partecipare alle visite guidate tematiche per festeggiare il compleanno del principe Raimondo di Sangro, genio poliedrico dall’insaziabile curiosità. Blue Monday Sansevero. Il Museo Cappella Sansevero ha scelto di trasformare il terzo lunedì di gennaio, definito come il giorno più “triste” dell’anno, in un momento speciale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Cappella Sansevero: ingresso ridotto e possibilità di fare foto per il Blue Monday e visite guidate straordinarie per il compleanno del principe Leggi anche: NarteA torna al Museo Cappella Sansevero con la visita teatralizzata sul Cristo Velato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A gennaio due appuntamenti speciali alla Cappella Sansevero; Museo Cappella San Severo | ingresso ridotto e possibilità di fare foto ecco quando. Cappella Sansevero: ingresso ridotto e possibilità di fare foto per il Blue Monday e visite guidate straordinarie per il compleanno del principe - Il Museo Cappella Sansevero ha scelto di trasformare il terzo lunedì di gennaio, definito come il giorno più “triste” dell’anno, in un momento speciale. napolitoday.it

Museo Cappella Sansevero: a gennaio due appuntamenti speciali con ingresso ridotto e visite guidate per il Blue Monday - Il Museo Cappella Sansevero propone a gennaio due appuntamenti speciali per immergersi nell’arte, nella storia e nelle meraviglie del suo tempio barocco: in occasione del ... ilmattino.it

A gennaio due appuntamenti speciali alla Cappella Sansevero - Ingresso ridotto e possibilità di fare foto per il Blue Monday e visite guidate straordinarie per il compleanno del principe Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it

Il monumento di Vincenzo di Sangro, ottavo principe di Sansevero, è posto sopra la porta laterale della Cappella: la soglia diventa simbolo di transizione, tra il mondo reale del vicolo napoletano e lo spazio della memoria e dell’arte del mausoleo disangriano. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.