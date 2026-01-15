Capannelle riconsegnato l’impianto al Comune Onorato Garantiamo continuità occupazionale e sportiva

Il 15 gennaio Hippogroup ha riconsegnato ufficialmente l’ippodromo di Capannelle al Comune di Roma, dopo oltre vent’anni di gestione. L’operazione segna il ritorno dell’impianto nella disponibilità pubblica, con l’obiettivo di garantire continuità sia alle attività sportive sia ai posti di lavoro coinvolti. La gestione dell’impianto sarà ora rinnovata, con attenzione a preservare il ruolo storico e sociale di Capannelle nel panorama ippico cittadino.

L'addio di Hippogroup all'ippodromo di Capannelle è stato formalizzato. La società che ha gestito l'impianto per oltre vent'anni, nella mattinata del 15 gennaio, ha restituito le chiavi al Campidoglio. "Roma Capitale è tornata in possesso dell'impianto comunale Ippodromo delle Capannelle dopo oltre 25 anni" ha fatto sapere l'assessore allo sport Alessandro Onorato. "Abbiamo ripreso le chiavi dall'ex concessionario Hippogroup, in deroga dal 2016 e moroso per oltre 20 milioni di euro" ha aggiunto l'assessore. L'ormai ex concessionario aveva beneficiato, nel 2025, di un affidamento dell'impianto solo per l'organizzazione delle competizioni ippiche.

