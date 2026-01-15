Caos lavoro e formazione Europa verde Sicilia | Risorse bruciate da Schifani e dal ritorno del clientelismo

Europa Verde Sicilia critica il governo regionale, evidenziando come le politiche attive del lavoro siano fallite e denunciando un ritorno al clientelismo, causato, secondo l’organizzazione, dalla gestione centralizzata di Renato Schifani. L’associazione sottolinea come queste dinamiche stiano causando uno spreco di risorse e un aumento del caos nel settore della formazione e dell’occupazione nella regione.

