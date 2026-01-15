Caos a UeD contro Mario Lenti Tina | Hai un’altra lui manda Gianni a quel paese
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si sono susseguite discussioni tra Mario Lenti e Tina, con momenti di tensione e confronti diretti. La figura di Gemma Galgani ha comunque occupato una parte significativa della trasmissione, mentre le dinamiche tra i protagonisti hanno alimentato il dibattito tra i partecipanti. Un episodio caratterizzato da alcune tensioni che hanno coinvolto i principali protagonisti della trasmissione.
La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata quasi totalmente incentrata su Gemma Galgani, Mario Lenti, e alcune situazioni contingenti. Durante la messa in onda ci sono state lacrime, show, accuse molto pesanti, e sono volate parole grosse. Gemma Galgani umiliata, Maria G. fa una scenata contro Mario Lenti a UeD. Per Gemma Galgani è arrivata una nuova doccia gelata nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 15 gennaio 2026. La dama credeva di essere finalmente riuscita ad ottenere un riavvicinamento con Mario Lenti ma, improvvisamente, si è scontrata con la realtà. Il cavaliere, infatti, ha ammesso nuovamente di non vedere un futuro insieme a Gemma dal punto di vista sentimentale. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Leggi anche: Gianni e Tina insultano Mario Lenti a UeD, Gemma in lacrime, Simone cambia tronista
Leggi anche: Mario Lenti e Cinzia Paolini esasperano Maria De Filippi a UeD, Flavio crea il caos
Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: a breve la scelta di Cristiana Anania, caos nel trono di Sara Gaudenzi; Uomini e Donne, Mario Cusitore svela ulteriori retroscena su Ciro e Martina!; Cristiana ed Ernesto ricreano l'esterna in camerino di Martina e Gianmarco: caos a Uomini e Donne; Rissa sfiorata in studio. UeD, insulti e parole pesanti: faccia a faccia choc tra i due cavalieri.
Tensione e caos presso lo scalo aereo Mario Mameli di Cagliari-Elmas dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano originario di Milano al termine di una serata di ordinaria follia facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.