Cantiere progressista e civico – Arezzo 2026 il primo incontro

Il 15 gennaio 2026 ad Arezzo si è tenuto il primo incontro tra le delegazioni della Coalizione progressista e delle Liste civiche di Marco Donati, segnando l’avvio di un percorso comune in vista delle prossime amministrative. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e dialogo dedicato a condividere obiettivi e strategie per il futuro della città.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Si è svolto il primo incontro tra le delegazioni della Coalizione progressista e quelle delle Liste civiche di Marco Donati. Un confronto avviato in un clima serio e costruttivo, con l'obiettivo di verificare la possibilità di costruire un progetto comune per il futuro della città di Arezzo. Nel corso dell'incontro è emersa la volontà reciproca di approfondire il dialogo, a partire dai contenuti e dalle i dee per la città, mettendo al centro il bene di Arezzo e delle sue comunità. «Il confronto proseguirà nei prossimi giorni con un nuovo appuntamento dedicato alla verifica della compatibilità delle proposte e delle visioni per lo sviluppo, la coesione sociale e la qualità della vita in città» così Luciano Ralli- Cantiere Progressista e civico.

