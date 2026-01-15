Canottaggio | svelato il nome per il dopo Tizzano alla presidenza della FIC

Dopo la scomparsa di Davide Tizzano, il canottaggio italiano si avvia verso una nuova leadership. Rossano Galtarossa, ex atleta e dirigente della Canottieri Padova, ha ufficialmente annunciato la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. La sua nomina segna un momento importante per il futuro della disciplina, che si prepara a proseguire il percorso di crescita e sviluppo intrapreso negli anni recenti.

Il canottaggio italiano si prepara ad una nuova fase della sua storia. Dopo l'inaspettata e prematura scomparsa di Davide Tizzano, presidente federale venuto a mancare lo scorso 29 dicembre 2025, Rossano Galtarossa, dirigente della Canottieri Padova ed ex atleta simbolo della Nazionale, ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. A riportarlo sono i .

