Un cane è stato ucciso da un militare a Casalmaggiore, Cremona. Secondo quanto riferito, Black, considerato il più tranquillo dei due cani, era semplicemente terrorizzato e non mostrava segni di aggressività. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione degli animali e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.

Casalmaggiore (Cremona) – “Non doveva andare così: il cane più tontolone dei due oggi non c’è più. Eppure non sembravano aggressivi, ma solo in cerca dei padroni”. A parlare è il proprietario di due pastori tedeschi di appena un anno che l’altra sera sono scappati da Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore. Abituati a vivere in un giardino, quando si sono trovati nel traffico i due fratelli Black e Nebbia hanno rischiato di essere investiti. “Abbiamo fermato le auto – racconta una testimone – I cani erano impauriti. Quindi abbiamo chiamato il 112, quando sono arrivati sono scesi con il manganello”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cane ucciso da un militare: “Black era solo terrorizzato”

