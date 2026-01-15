Cancello rotto alle elementari, appello dei genitori.

Un genitore dell’elementare Ferrari di via Buon Pastore, zona San Ruffillo, segnala da mesi il problema del cancello rotto della scuola. Nonostante numerose richieste, il Comune non ha ancora effettuato la riparazione del meccanismo danneggiato, che si è guastato all’inizio di dicembre. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture scolastiche, evidenziando l’urgenza di un intervento tempestivo.

"Che il Comune aggiusti quel cancello!". L’sos preoccupato arriva da una mamma dell’elementare Ferrari di via Buon Pastore, in zona San Ruffillo, che segnala come, "nonostante le tante richieste inviate, il Comune non ha ancora riparato il braccio meccanico del cancello della scuola che si è rotto all’inizio di dicembre". La situazione "è grave – denuncia la mamma – perché un qualsiasi bambino può uscire dalla scuola e, speriamo di no, finire sotto una macchina". Per non parlare del fatto che "chiunque può lasciare rifiuti, anche pericolosi, nell’area scolastica". In effetti il cancellone è aperto giorno e notte, non riuscendo a chiudersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

