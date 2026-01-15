Cambiare la propria vita può sembrare difficile, ma anche un singolo punto può fare la differenza. A volte, confrontarsi con un professionista, come un giocatore di Serie A2, permette di scoprire quanto il percorso nel tennis sia impegnativo e reale. Conoscere questa realtà aiuta a comprendere meglio le sfide e i progressi necessari per migliorare, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.

Avete mai sognato di vincere un punto con un professionista? Io a dirla tutta no. Sarà che uno dei miei maestri di tennis (e con cui quindi ogni tanto scambio), di fatto, è un professionista (gioca in Serie A2 italiana), e la realtà dei fatti del tennis è molto dura. C'è sempre uno più forte di te, e se c'è qualcuno molto più forte di te (come un 2.7 come lui) è tranquillamente in grado di modulare la sua forza per darti l'illusione che in realtà tu possa scambiare con lui. Negli Stati Uniti, per esempio, l'ambizione di potersela giocare con i professionisti è molto diffusa. Secondo un sondaggio recente di Action Network, il 71% dei tennisti amatoriali intervistati pensa di poter vincere un game contro un professionista medio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Cambia la tua vita con un punto

