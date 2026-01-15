Cambia il bonus cultura | una sola carta al posto di due Ecco chi potrà riceverla quando arriverà e come usarla

Il bonus cultura si aggiorna con l’introduzione della Carta valore cultura, sostituendo le precedenti misure dedicate ai giovani e al merito. Questa nuova carta, destinata a favorire i consumi culturali, verrà distribuita ai beneficiari e potrà essere utilizzata per acquisti e servizi legati al settore. Di seguito, tutte le informazioni su chi potrà riceverla, quando arriverà e come usufruirne.

I l bonus cultura cambia volto. Con la manovra economica per il 2026 nasce, infatti, la Carta valore cultura, un nuovo strumento pensato per sostenere i consumi culturali dei giovani che prende il posto delle due misure introdotte negli ultimi anni: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito. L’obiettivo dichiarato è semplificare il sistema e allargare di nuovo la platea dei beneficiari, dopo che i requisiti sempre più rigidi avevano ridotto l’uso delle vecchie card. La prima erogazione non sarà immediata: i primi a riceverla saranno i ragazzi che si diplomeranno nel 2026, con accredito previsto nel 2027. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Carta Valore Cultura: dal 2027 il bonus spetta solo a chi si diploma entro i 19 anni - Dal 2027 il bonus cultura cambia volto e confluisce nella nuova Carta Valore Cultura, che supera i criteri di reddito e merito per premiare la regolarità ... fanpage.it