L’Inter conferma la propria posizione riguardo a Hakan Calhanoglu, respingendo le avances del Galatasaray. Nonostante l'interesse del club turco e la presenza dei loro dirigenti a Milano, i nerazzurri hanno chiarito di non essere disposti a considerare una cessione. La rosa dell’Inter resta invariata in vista della stagione, e il centrocampista turco continuerà a far parte del progetto nerazzurro.

Inter News 24 Calhanoglu Inter, nonostante l’interesse del Galatasaray e la presenza dei dirigenti a Milano, i nerazzurri non intendono aprire alcun dialogo. L’infortunio rimediato contro il Napoli lo ha costretto a uno stop di circa tre settimane, ma il peso specifico di Hakan Çalhano?lu all’interno del progetto tecnico nerazzurro non è mai stato messo in discussione. Il regista, punto di riferimento per qualità, leadership ed esperienza internazionale, continua a rappresentare una pedina centrale nello scacchiere della squadra allenata da Cristian Chivu. Lo stop fisico e i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, nessuna apertura al Galatasaray: il club nerazzurro non ha intenzione di cedere il suo regista

Leggi anche: Calhanoglu Inter, cambio forzato dopo nove minuti per il turco! Cos’è successo al regista nerazzurro

Leggi anche: Frattesi Inter, Marotta non ha alcuna intenzione di fare sconti: la posizione del club nerazzurro è molto chiara. Le ultimissime

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter-Napoli, è un pari spettacolo: McTominay riprende due volte Chivu; Sky – Inter, Calhanoglu vola in Arabia: nessuna lesione, il piano. Darmian; Inter-Napoli: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Inter-Napoli 1-1 (10' Dimarco, 26' McTominay): che occasione per Hojlund.

Inter, nessun incontro fissato con il Galatasaray per Calhanoglu - L'Inter non vuole cedere Calhanoglu in questa finestra di calciomercato: nessun incontro in programma con il Galatasaray ... gianlucadimarzio.com