Calhanoglu Galatasaray pista riaperta? I turchi ci riprovano ma le ultime indiscrezioni parlano di uno scenario inaspettato | ecco quale

Recenti sviluppi suggeriscono che il Galatasaray potrebbe aver riaperto la trattativa per Hakan Çalhanoglu. Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano una possibile svolta inattesa, lasciando aperte diverse possibilità. In questo articolo, analizzeremo le novità e le implicazioni di questa situazione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle prospettive future del calciatore e del club turco.

Inter News 24 Calhanoglu Galatasaray, pista riaperta? Le voci di un nuovo tentativo dei turchi rimbombano, ma le ultime indiscrezioni aprono uno scenario. L’ Inter non apre in alcun modo alla partenza di Hakan Calhanoglu nel mercato di gennaio. A fare chiarezza sulle voci circolate nelle ultime ore è Sky Sport, che ha ricostruito la reale situazione attorno al centrocampista turco, accostato con insistenza al Galatasaray. Secondo quanto riportato, il club di Istanbul sarebbe intenzionato a tornare a farsi avanti, proprio come già accaduto la scorsa estate. Tuttavia, la posizione dei nerazzurri è rimasta immutata: Calhanoglu non è sul mercato e l’Inter non prende nemmeno in considerazione l’idea di avviare un dialogo. 🔗 Leggi su Internews24.com

