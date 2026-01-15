Calenda | la sinistra? Una sciagura Schlein è la vice di Conte

Nell’attuale panorama politico italiano, le posizioni di Calenda criticano la sinistra, definendola una “sciagura”. Secondo lui, le alleanze e le scelte dei leader, come Schlein al fianco di Conte, riflettono un orientamento che preoccupa per le sue implicazioni internazionali e ideologiche. Queste valutazioni offrono uno spunto di riflessione sulle dinamiche politiche e sulle possibili conseguenze per il sistema democratico nel contesto nazionale.

Roma, 15 gen. (askanews) – "La sinistra? Bè, è una sciagura. Sembra un collettivo studentesco nel quale M5S fa concorrenza al Pd per fare presa su un elettorato anti-occidentale, che preferisce gli ayatollah agli iraniani liberi, Maduro e i sostenitori di Putin. Una sinistra così ideologica rappresenta un rischio per la linea politica del Paese". Così Carlo Calenda, leader di Azione, in un'intervista a Il Messaggero. Cosa pensa di Elly Schlein? "Mi colpisce il suo costante silenzio rispetto a certe posizioni di M5S. Ormai è la vice di Giuseppe Conte, che è molto più bravo di loro a fare politica.

