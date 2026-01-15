Calciomercato serie C il Perugia alla stretta finale per il difensore | chi è il favorito

Il calciomercato del Perugia si avvicina alla conclusione, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo. In queste ultime ore, si delineano le possibilità e le preferenze sulla scelta del nuovo giocatore che potrebbe unirsi alla squadra. La decisione finale è imminente, e l’esito sarà determinante per affrontare con maggiore solidità le ultime gare della stagione.

Ancora poche ore e si saprà chi andrà ad integrare il reparto difensivo del Perugia almeno per questa delicatissima seconda parte di stagione.Va subito precisato che si andrà su un centrale e non più su un terzino destro dato che la rosa annovera al suo interno dei giocatori versatili (è il caso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: X Factor 2025, chi è il favorito alla vigilia della finale Leggi anche: Atp Finals, Alcaraz in finale con Sinner: "Chi è il favorito" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato serie C, il Perugia annuncia l'arrivo di Alessio Nepi; Calciomercato serie C, il Perugia prende tempo su Ladinetti. Il 'caso' Kanoute; Calciomercato Perugia, Torrasi in uscita: ecco i club di Serie C interessati; Serie C, Calciomercato Perugia – Colpo grosso a centrocampo: accordo ufficiale. Calciomercato serie C, il Perugia alla stretta finale per il difensore: chi è il favorito - La preferenza di Gaucci è per Salvatore Monaco, ma serve la cessione di Matos. perugiatoday.it Calciomercato serie C, è ufficialmente finita tra il Grifo e Kanoute: risolto il prestito con il Trapani - Il Perugia ha comunicato poco fa la risoluzione consensuale con il Trapani del prestito del giocatore, ora libero di accasarsi al Picerno, formazione militante nel girone C. today.it

Calciomercato serie C, il Perugia ora lavora sulle uscite: Giraudo verso il Casarano - L'esterno, che da tempo non trova spazio nella formazione iniziale, è in procinto di trasferirsi in Puglia. perugiatoday.it

Calciomercato di una volta della Serie A. Ricordate qualcuno facebook

Calciomercato Serie A 2026, gli acquisti ufficiali #SkySport #SkyCalciomercato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.