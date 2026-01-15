Calciomercato serie C il Perugia alla stretta finale per il difensore | chi è il favorito

Il calciomercato del Perugia si avvicina alla conclusione, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo. In queste ultime ore, si delineano le possibilità e le preferenze sulla scelta del nuovo giocatore che potrebbe unirsi alla squadra. La decisione finale è imminente, e l’esito sarà determinante per affrontare con maggiore solidità le ultime gare della stagione.

Ancora poche ore e si saprà chi andrà ad integrare il reparto difensivo del Perugia almeno per questa delicatissima seconda parte di stagione.Va subito precisato che si andrà su un centrale e non più su un terzino destro dato che la rosa annovera al suo interno dei giocatori versatili (è il caso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

