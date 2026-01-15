Calciomercato Roma la Serie B attende Romano | pronto il prestito allo Spezia

La Roma si prepara a cedere Romano in prestito allo Spezia, nel contesto del calciomercato estivo. La trattativa, ancora in fase di definizione, riguarda un trasferimento che potrebbe offrire al giovane calciatore l’opportunità di accumulare esperienza in Serie B. La situazione si inserisce in un mercato in evoluzione, con la Roma impegnata a pianificare le strategie per la stagione in corso.

Sono stati giorni molto intensi in casa Roma, con il calciomercato che è finalmente entrato nel vivo, regalando i primi colpi a Gian Piero Gasperini. Ieri è arrivata l’ufficialità di Robinio Vaz, prelevato dal Marsiglia, mentre nelle prossime ora è attesa quella di Donyell Malen, che andrà ulteriormente a rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Massara ha dunque accelerato prepotentemente per quanto riguarda gli acquisti, ma da qui fino al prossimo 2 febbraio dovrà lavorare anche in ottica cessioni, con diversi nomi che potrebbero salutare Trigoria, tra i quali chi sembra ormai certo di partire è Alessandro Romano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

