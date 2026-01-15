La Roma sta approfondendo le trattative con la Fiorentina per Niccolò Fortini, il cui eventuale trasferimento sembra possibile a causa della mancanza di un accordo sul rinnovo di contratto. Nelle ultime ore, i club stanno valutando le condizioni per un trasferimento che potrebbe favorire entrambe le parti, in un contesto di mercato caratterizzato da continue negoziazioni.

Nelle ultime ore la Roma ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Niccolò Fortini, che non sarebbe soddisfatto dell’offerta di rinnovo della Viola. Frederic Massara è al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione e consegnare un terzino sinistro a Gasperini. Fatta per Robinio Vaz e Malen, ora si rinforza la difesa. Il calciomercato della Roma si è finalmente acceso. Massara ha messo a segno due colpi: Robinio Vaz e Donyell Malen, attaccanti approvati da Gasperini, che potranno dare una grossa mano a una squadra che fatica a trovare la via del gol. Risolta la questione offensiva, i giallorossi dovranno ora dedicarsi alle cessioni e al reparto difensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Fortini non rinnova? Massara fiuta l’affare

Fortini, situazione in evoluzione. Per lui la Roma offre soldi, Baldanzi ed El Shaarawy; LA GAZZETTA | Caccia all’esterno: spunta Seys del Bruges, più lontano Fortini.

