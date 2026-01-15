Calciomercato Palermo operazioni tra i pali | Avella ceduto torna dal prestito Di Bartolo

Sul fronte del calciomercato del Palermo, si registrano due operazioni tra i pali: Michele Avella è stato ceduto a titolo definitivo al Guidonia Montecelio, mentre torna in rosa Daniele Di Bartolo, rientrato dal prestito. Questi movimenti mirano a rafforzare la rosa e a ottimizzare le scelte tecniche del club in vista della stagione.

Due operazioni di mercato per il Palermo, entrambe tra i pali: una in entrata, l'altra in uscita. Michele Avella è stato ceduto a titolo definitivo al Guidonia Montecelio, club di serie C. Il portiere era arrivato in estate dopo l'infortunio di Gomis, da svincolato.

