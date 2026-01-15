Calciomercato Napoli l' ipotesi di Sky | Possibile uno scambio con l' Al Hilal di Simone Inzaghi

Il calciomercato del Napoli potrebbe vedere una novità legata a uno scambio con l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra le squadre interessate a Lorenzo Lucca ci sarebbe anche il club saudita, che potrebbe cedere Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 22 anni, a favore di un trasferimento di Lucca. La trattativa è ancora in fase embrionale e da approfondire nei dettagli.

Tra le squadre interessate a Lorenzo Lucca c'è anche l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il Napoli e il club saudita - riferisce Sky Sport starebbero parlando di un possibile scambio con Marcos Leonardo, 22enne attaccante brasiliano che approderebbe alla corte di Antonio Conte. L'operazione al momento sembrerebbe difficile, ma sul tavolo c'è anche questa ipotesi. Sull'ex Udinese, come detto in precedenza, resta forte l'interesse del Besiktas, ma i turchi dovranno prima cedede l'ex Roma Tammy Abraham all'Aston Villa per affondare il colpo sul centravanti italiano.

