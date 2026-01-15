Calciomercato Milan Galatasaray in pressing su Fofana Di Marzio | Finora il giocatore non ha dato aperture

Il Galatasaray sta intensificando le trattative per Fofana del Milan, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Finora il centrocampista non ha mostrato segnali di apertura al trasferimento, e le negoziazioni sono in una fase ancora interlocutoria. Restano da seguire gli sviluppi di una possibile cessione che potrebbe influenzare il calciomercato dei rossoneri nelle prossime settimane.

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del pressing del Galatasaray per Fofana durante 'Calciomercato L'originale'. Secondo lui, il giocatore non starebbe aprendo alla destinazione.

Milan, Fofana continua a non aprire al Galatasaray - Il Galatasaray continua a parlare con il Milan di Youssouf Fofana: il centrocampista francese al momento non apre ... gianlucadimarzio.com

Milan, il Galatasaray ci riprova: interesse per un titolare rossonero - Il Galatsaray, dopo l'interesse per Fofana, ci riprova per un altro titolare del Milan. spaziomilan.it

