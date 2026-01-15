Calciomercato Milan Dutu saluta i rossoneri | il classe 2005 vola in Romania

Il calciomercato del Milan ha registrato un’importante novità con la cessione di Matteo Dutu, classe 2005. Il giovane talento rossonero si trasferisce in Romania, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. La decisione evidenzia le strategie del club nel valorizzare i giovani e nel favorire esperienze all’estero. Di seguito, le ultime novità riguardanti il trasferimento e le implicazioni per il futuro del giocatore.

