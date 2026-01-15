Calciomercato Milan Dutu saluta i rossoneri | il classe 2005 vola in Romania
Il calciomercato del Milan ha registrato un’importante novità con la cessione di Matteo Dutu, classe 2005. Il giovane talento rossonero si trasferisce in Romania, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. La decisione evidenzia le strategie del club nel valorizzare i giovani e nel favorire esperienze all’estero. Di seguito, le ultime novità riguardanti il trasferimento e le implicazioni per il futuro del giocatore.
Un fulmine a ciel sereno quello che ha squarciato i cieli di Milano: Matteo Dutu, dal Milan si trasferisce in Romania, le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, un altro Ibrahimovic all’Ajax: Maximilian saluta i rossoneri
Leggi anche: Calciomercato Inter, il Milan stregato per Atta dell’Udinese! Concorrenza dei rossoneri per il giocatore classe ’03
Calciomercato: ufficiale Füllkrug al Milan, Castellanos saluta la Lazio - (LaPresse) Niclas Füllkrug è ufficialmente un calciatore del Milan. stream24.ilsole24ore.com
Calciomercato: il Milan vuole Gatti, la Lazio tenta Loftus-Cheek - Continua a rilento il calcio mercato invernale dove si evince l'ormai consueta necessità dei club di spendere il meno possibile per rinforzarsi a metà stagione. ansa.it
Valigie pronte, addio Milan: il giovane talento saluta i rossoneri - In casa Milan c’è un giovane talento che potrebbe presto salutare in vista della seconda parte di stagione con il club che è pronto a salutarlo per la seconda parte di stagione. calciomercato.it
#calciomercato #Milan, arriva #Goretzka Difensore vecchia fiamma. #Fofana e il #Galatasaray: tutti i dettagli #SempreMilan x.com
@fanpiùattivi #calciomercato #Milan, arriva #Goretzka Difensore vecchia fiamma. #Fofana e il #Galatasaray: tutti i dettagli #SempreMilan facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.