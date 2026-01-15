Calciomercato | Lucca-Abraham la Juve vuole Senesi la Fiorentina punta Leite

Le trattative di calciomercato si intensificano, con alcuni movimenti chiave tra le squadre di Serie A. Lucca e Abraham sono al centro delle discussioni, mentre la Juventus mostra interesse per Senesi e la Fiorentina punta su Leite. In continuo aggiornamento, il mercato si sta muovendo rapidamente, portando nuove possibilità e strategie per le squadre coinvolte.

Il mercato entra nel vivo e le prime ore della giornata accendono il flusso live. Colpi, assalti e piste aperte tra Serie A e dintorni. Il Pisa piazza il colpo in attacco con João Pedro, operazione ormai definita. La Juventus continua l’ assalto a Marcos Senesi, difensore seguito con decisione. In casa Fiorentina torna d’attualità il nome di Diogo Leite per la difesa, mentre il Bologna stringe per Eivind Helland. Aggiornamenti in tempo reale, trattative in evoluzione e possibili accelerazioni nelle prossime ore. Il LIVE è appena iniziato. 10 minuti fa 15 Gennaio 2026 14:40 14:40 Juventus, accelerata per Mingueza: contatti in corso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato: Lucca-Abraham, la Juve vuole Senesi, la Fiorentina punta Leite Leggi anche: Calciomercato: la Juve vuole Senesi, la Fiorentina punta Leite Leggi anche: Tuttosport: “La Juve vuole Lucca” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Juve, proposto Lucca per l’attacco! Occhio all’incrocio con l’agente Riso. Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta, En Nesyri per il Napoli, la Roma non molla Zirkzee. Douglas Costa al Chievo - Calciomercato in diretta, le news di oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

SKY - Su Lucca si è inserito il Besiktas. Si aspetta l'uscita di Abraham - Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli che ha il vincolo del 'saldo zero' in questa sessione invernale. msn.com

Il Besiktas può accelerare per Lucca: serve prima la cessione di Abraham - Il Besiktas si è interessato a Lucca nelle ultime ore ed è pronto ad accelerare: i turchi aspettano prima la cessione di Abraham ... gianlucadimarzio.com

Occhio al Besiktas per Lucca: il club turco può accelerare Secondo Gianluca Di Marzio, la cessione eventuale di Abraham all'Aston Villa potrebbe dare, di conseguenza, il via libera all'assalto per la punta del Napoli #SSCNapoli #Lucca #Calciomercato facebook

Il #Calciomercato del #Napoli partirà solo dopo la cessione di #Lucca conteso da vari club. Al club azzurro piace #Giovane del #Verona e si lavora per convincere il club scaligero con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma non sarà facile. x.com

