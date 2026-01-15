Calciomercato Juve valutazioni in corso da parte della dirigenza su questo giocatore | le ultime dalla Continassa

La Juventus sta attualmente valutando diversi aspetti relativi al calciomercato, con particolare attenzione alle possibili operazioni da perfezionare nelle prossime settimane. La dirigenza sta analizzando attentamente le opportunità e le esigenze della rosa, mantenendo un approccio razionale e strategico. Di seguito, le ultime novità provenienti dalla Continassa riguardo a uno dei giocatori sotto osservazione.

Calciomercato Juve, valutazioni in corso da parte della dirigenza su questo giocatore. Vediamo insieme le ultime notizie dalla Continassa. La Juventus prosegue incessante la ricerca di un laterale per completare la retroguardia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, la società segue Óscar Mingueza da diversi giorni. Il calciatore spagnolo è finito stabilmente sul taccuino della dirigenza bianconera, che però in questo momento sta facendo delle valutazioni approfondite di natura tecnica ed economica. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: per le corsie offensive il preferito rimane questo giocatore, ma c’è un nodo da sciogliere In attesa di capire se affondare o meno il colpo per il difensore iberico, la Juve guarda con estrema attenzione anche il mercato degli attaccanti, volgendo lo sguardo in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, valutazioni in corso da parte della dirigenza su questo giocatore: le ultime dalla Continassa Leggi anche: Calciomercato Juve, c’è un’occasione per gennaio. Può arrivare in bianconero, ecco la posizione della dirigenza sul giocatore. Le ultime Leggi anche: Calciomercato Milan, valutazioni in corso per Gabriel Jesus in prestito: le ultime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juve, svolta a destra: c'è Mazraoui. L'alternativa a Chiesa in attacco è Maldini; Calciomercato in diretta: Bove torna in campo, giocherà nel Watford. Juve avanti per Chiesa; Santiago Castro è un obiettivo concreto della Juve: la valutazione del Bologna; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve. Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta, accordo con Mingueza. La Roma non molla Zirkzee. Napoli, En Nesyri al posto di Lucca - Calciomercato in diretta, le news di oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Spalletti sul mercato Juve: "A centrocampo sto bene così, ma serve riempire due caselle" - Intervenuto sul tema calciomercato, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulle reali esigenze della rosa bianconera in vista della sessione invernale, ridimensionando le voci ... tuttojuve.com

Calciomercato Lazio | Miretti chiesto in prestito: la risposta della Juve - Alla Continassa si fa il punto sul centrocampo, con il possibile acquisto di Guido Rodriguez del West Ham. lalaziosiamonoi.it

CONFERMATO IL NUOVO ACQUISTO DELLA JUVENTUS! NOTIZIE DALLA JUVENTUS

Calciomercato Juve live Le ultimissime facebook

Calciomercato, la Juve vuole Mateta del Crystal Palace per l'attacco #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Mateta #Juventus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.