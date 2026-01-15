Calciomercato Juve | pressing per Fortini della Fiorentina Due possibili contropartite nell’affare

La Juventus ha avviato trattative per l’acquisto di Fortini dalla Fiorentina, manifestando un interesse concreto. Sul tavolo ci sono due possibili contropartite che potrebbero facilitare l’accordo. La situazione è ancora in evoluzione, con entrambe le parti che analizzano le opzioni disponibili per concludere l’affare. Restano da definire i dettagli, mentre si attende una risposta ufficiale da parte dei club coinvolti.

La Juventus ha messo nel mirino Niccolò Fortini, il talentuoso esterno mancino classe 2006 della Fiorentina e pilastro dell'Under 21 azzurra. Il dialogo con il club toscano è aperto, e nonostante il forte inserimento della Roma, il piano della Continassa sembra avere una marcia in più. La strategia bianconera punta ad anticipare la concorrenza sfruttando il momento di transizione a Firenze, segnato dall'arrivo di Fabio Paratici a capo dell'area tecnica viola.

