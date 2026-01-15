Calciomercato Juve il Milan molla l’attaccante | inserimento bianconero

Sul fronte del calciomercato, la Juventus ha mostrato interesse per Jean Philippe Mateta, sondando il Crystal Palace. Nel frattempo, il Milan ha deciso di lasciar perdere l’attaccante, concentrandosi su altre opzioni. La trattativa tra i bianconeri e l’attaccante francese prosegue come possibile alternativa per rafforzare l’attacco della squadra. Restano aggiornamenti sulle future mosse di mercato e le strategie dei club italiani.

Calciomercato Juve. Jean Philippe Mateta continua a essere al centro delle attenzioni di diversi club italiani, con la Juventus che nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio esplorativo con il Crystal Palace. L'attaccante francese, classe 1997, è uno dei profili seguiti dai bianconeri, ma per la sessione di gennaio l'operazione appare complessa. Il motivo principale è la situazione interna della Juventus: al momento, la squadra dispone già di due giocatori nel ruolo di centravanti, oltre a Dusan Vlahovic, che ha manifestato l'intenzione di tornare a breve. Questo rende difficile l'inserimento immediato di un nuovo attaccante, soprattutto a metà stagione, e complica l'eventuale affondo sul mercato.

Mercato Juve: il Milan non molla Gatti, ipotesi scambio con Jashari - Oltre alla mediana, la Juventus vorrebbe rinforzare anche la trequarti, Chiesa non è il solo profilo seguito dalla dirigenza ... it.blastingnews.com

Milan, previsti nuovi contatti nelle prossime ore con il Partizan per Kostic - Il Milan non molla Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado seguito ormai da giorni. gianlucadimarzio.com

