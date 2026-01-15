Calciomercato Inter tentazione Ivan Perisic | grande opportunità o minestra riscaldata?
Il calciomercato dell’Inter si riaccende con la possibile ripresa di Ivan Perisic, un ritorno che suscita opinioni contrastanti. Dopo aver lasciato il club per il Bayern Monaco, dove ha conquistato la Champions League, Perisic è stato un elemento chiave nella fascia sinistra nerazzurra prima dell’arrivo di Dimarco. La sua eventuale reintegrazione rappresenta una scelta da valutare attentamente, tra opportunità di esperienza e rischi di un ritorno di un’epoca passata.
Da epurato – eppure andò al Bayern Monaco a vincere una Champions League da protagonista – a pilastro della fascia mancina prima che Federico Dimarco colonizzasse quelle terre. Nonostante sia passato del tempo abbiamo ancora negli occhi le sue sgroppate, fondamentali per vincere lo scudetto numero diciannove. Oppure quella doppietta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
