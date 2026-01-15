Calciomercato Inter tentazione Ivan Perisic | grande opportunità o minestra riscaldata?

Il calciomercato dell’Inter si riaccende con la possibile ripresa di Ivan Perisic, un ritorno che suscita opinioni contrastanti. Dopo aver lasciato il club per il Bayern Monaco, dove ha conquistato la Champions League, Perisic è stato un elemento chiave nella fascia sinistra nerazzurra prima dell’arrivo di Dimarco. La sua eventuale reintegrazione rappresenta una scelta da valutare attentamente, tra opportunità di esperienza e rischi di un ritorno di un’epoca passata.

Bucchioni: “Mercato Inter, la grande tentazione ha un nome, cosa filtra. Dodo e Muharemovic…” - I nerazzurri devono intervenire sulla fascia destra dopo l'infortunio di Dumfries ... msn.com

#Calciomercato #Inter: #Ndoye- #Frattesi ... il ritorno di #Perišic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor x.com

https://youtu.be/cxxU4YtRW3Asi=HyIYBvWbHn8bPENH #inter #calhanoglu #calciomercato facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.