Calciomercato Inter prima offerta per Jakirovi? | si può chiudere a breve

L’Inter prosegue nelle attività di mercato, concentrandosi sui giovani talenti croati. Secondo Germanijak, la trattativa per Leon Jakirovi? è ormai in fase avanzata, con la possibilità di chiudersi a breve. La società nerazzurra segue con attenzione gli sviluppi, valutando un eventuale arrivo del giocatore nel prossimo futuro.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti croati e, secondo quanto riportato dal portale Germanijak, è ormai entrata in una fase avanzata la trattativa per Leon Jakirovi?. Il difensore centrale classe 2008 della Dinamo Zagabria è finito nuovamente nel mirino nerazzurro dopo un primo tentativo risalente alla scorsa estate, quando un’offerta da 2,5 milioni era stata respinta sia dal club che dal giocatore. La situazione, però, è cambiata negli ultimi mesi. Jakirovi?, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Dinamo, non ha trovato spazio con la prima squadra durante l’autunno, collezionando presenze limitate con le giovanili nonostante un ottimo Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

