L’Inter prosegue le operazioni di mercato, concentrandosi non solo su Mlacic, vicino a un accordo, ma anche su Leon Jakirovic. Dopo aver concluso l’affare con l’Hajduk Spalato, il club nerazzurro valuta ulteriori opportunità nel calcio croato, mantenendo alta l’attenzione su giovani talenti e possibili innesti per rinforzare la rosa nella prossima stagione.

Mentre l’affare Branimir Mlaci c sembra in dirittura d’arrivo sulla base di cifre poco superiori ai cinque milioni di euro, il calciomercato continua a scandagliare il pallone croato: chiusa la pratica con l’Hajduk Spalato l’ Inter si metterà al lavoro per Leon Jakirovic. Calciomercato, l’Inter segue Leon Jakirovic Come per il connazionale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, non solo Mlacic: piace anche Leon Jakirovic

Leggi anche: Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio

Leggi anche: Inter, doppio asse con la Croazia: Mlacic e Jakirovi? nel mirino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Prima offerta dell'Inter per un giovane difensore dell'Hajduk Spalato; Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…; Calciomercato, le notizie del 12 gennaio 2026: Oscar Mingueza per la Juve. Vaz alla Roma, che punta anche Malen. All'Inter piace Mlacic; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza.

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Bernardo Silva, Mlacic, Goretzka e Joao Gomes - Calciomercato, borsino di oggi 14 gennaio 2026: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma per Bernardo Silva, Mlacic, Goretzka, Joao Gomes e Malen. sport.virgilio.it