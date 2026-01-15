Calciomercato Inter LIVE | Dal ritorno di Perisic al futuro di Frattesi Spunta l’idea Ndoye

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative e indiscrezioni. Dal possibile ritorno di Perisic alle future mosse per Frattesi, e l'interesse per Ndoye, questa pagina offre un quadro completo sulle operazioni in corso. Restate aggiornati su incontri, affari conclusi e sviluppi delle trattative che coinvolgono il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Dal ritorno di Perisic al futuro di Frattesi. Spunta l’idea Ndoye Leggi anche: Calciomercato Inter, per la fascia destra si è pensato anche al clamoroso ritorno di Perisic Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: pazza idea Cancelo, occhio al ritorno di fiamma per Ederson La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato, news e trattative LIVE; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Serie A, Calciomercato Inter – Difensore in arrivo,: trattative live in chiusura: i costi; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. Calciomercato in diretta, le news di oggi 12 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A. - Calciomercato in diretta, le news di oggi 12 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Calciomercato 2026, tutte le trattative e scambi del 6 gennaio 2026 - Vinicius, offerta choc del Chelsea: le tensioni con Xabi Alonso e l’esplosione di Gonzalo Garcia fanno vacillare il Real. sport.virgilio.it

Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati - La diretta quotidiana, minuto per minuto, delle trattative di calciomercato: tutte le notizie, tutte le ufficialità e tutte le voci sui trasferimenti. msn.com

#Calciomercato #Inter: #Ndoye- #Frattesi ... il ritorno di #Perišic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor x.com

https://youtu.be/cxxU4YtRW3Asi=HyIYBvWbHn8bPENH #inter #calhanoglu #calciomercato facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.