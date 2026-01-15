Calciomercato Inter la cessione resta un’opzione credibile | un club fa sul serio La richiesta è alta

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, la cessione di alcuni giocatori rimane una possibilità concreta. Un club di Premier League ha mostrato interesse e ha avviato contatti con l’entourage di uno dei giocatori, segnalando un’attività intensa anche nelle trattative in uscita. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare soluzioni che soddisfino entrambe le parti.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, si sarebbero intensificati i contatti tra il Nottingham Forest e l'entourage di Davide Frattesi, la mezzala d'inserimento dinamica e prolifica che sta cercando maggiore continuità sotto la guida di Cristian Chivu. Il Forest fa sul serio: i dettagli della trattativa. Il club inglese ha individuato nel classe '99 romano l'innesto ideale per alzare il livello qualitativo e l'intensità della propria mediana.

