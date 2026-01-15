Calciomercato Inter la cessione resta un’opzione credibile | un club fa sul serio La richiesta è alta
Sul fronte del calciomercato dell’Inter, la cessione di alcuni giocatori rimane una possibilità concreta. Un club di Premier League ha mostrato interesse e ha avviato contatti con l’entourage di uno dei giocatori, segnalando un’attività intensa anche nelle trattative in uscita. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare soluzioni che soddisfino entrambe le parti.
Inter News 24 Calciomercato Inter attivo anche sul fronte uscite, nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il club di Premier League. Il mercato invernale entra nel vivo e i riflettori si accendono prepotentemente su uno dei profili più pregiati della rosa nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, si sarebbero intensificati i contatti tra il Nottingham Forest e l’entourage di Davide Frattesi, la mezzala d’inserimento dinamica e prolifica che sta cercando maggiore continuità sotto la guida di Cristian Chivu. Il Forest fa sul serio: i dettagli della trattativa. Il club inglese ha individuato nel classe ’99 romano l’innesto ideale per alzare il livello qualitativo e l’intensità della propria mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Cessione Lang, un club fa sul serio: confermati i contatti tra agenti
Leggi anche: Calciomercato: Zirkzee pronto a tornare in Italia? Un club ora fa sul serio: ecco la posizione del Manchester United
Frattesi verso l'addio, il piano dell'Inter in caso di cessione: da Diouf ad Asllani, l'idea del club nerazzurro e cosa succede sul mercato; Calciomercato, news e trattative del 12 gennaio; Le notizie di calciomercato del 13 gennaio 2026: Raspadori all'Atalanta, Vaz alla Roma. Gatti in uscita dalla Juve; Calciomercato Napoli, Lucca verso la cessione: si aspetta l'offerta del Benfica.
Calciomercato Inter, Frattesi e lo scambio con l'Atletico Madrid. Perisic? La variabile. Singo e Koné... - Le mosse nerazzurre - Dalla Croazia danno l'affare in chiusura per 3,5 milioni più bonus (arrivando sino a 5/6 milioni): l'ultimo ... affaritaliani.it
Calciomercato live: Frattesi in bilico, il Genoa spinge per Baldanzi, la Juventus vuole Mingueza - Il Genoa spinge per Tommaso Baldanzi della Roma, il Bologna accoglie il difensore norvegese Helland, resta in bilico ... ilmattino.it
Calciomercato, le trattative di oggi in diretta: Juve su Fortini, la Roma tratta Zirkzee. Frattesi in uscita dall’Inter - Calciomercato in diretta, le news di oggi giovedì 15 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it
Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter, torna #Perisic per sostituire #Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.