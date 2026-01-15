Calcio Promozione. Il rilancio del Ponte Buggianese. E i playoff tornano nel mirino.

Il Ponte Buggianese torna a muoversi nella classifica del girone A di Promozione, grazie a una vittoria di misura contro il Montelupo, siglata da Lici al primo minuto. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio della squadra, mentre i playoff tornano ad essere un obiettivo concreto. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’intento di consolidare la propria posizione e puntare ai traguardi stagionali.

Al Ponte Buggianese è bastato solo un minuto ed un gol di Lici per battere il Montelupo e per rilanciarsi nella classifica del girone A di Promozione. La squadra di mister Falivena ha conquistato così una vittoria importantissima, visto il momento poco felice vissuto nelle ultime settimane, e guarda al futuro con più ottimismo. Contenti tutti i componenti della formazione biancorossa, anche il vice-allenatore Fabio Mazzantini, che ha così commentato il successo ottenuto al Pertini: "Ci voleva la vittoria e ci voleva la prestazione. È arrivata dopo una buona settimana, in cui ci siamo allenati per bene.

