Calcio Napoli il paradosso del gioco | più bello ma meno vincente Lo scudetto scivola via tra le piccole?
Il Calcio Napoli, noto per il suo stile di gioco offensivo e spettacolare, si trova ad affrontare una fase difficile in campionato. Nonostante la qualità del gioco, la squadra fatica a ottenere punti contro le formazioni di medio-bassa classifica. Lo 0-0 contro il Parma evidenzia le criticità di un cammino che, pur affascinante, rischia di compromettere le ambizioni di scudetto, ora più lontano, a sei punti dall’Inter.
Analizziamo i motivi dei tanti punti persi contro le squadre di medio bassa classifica Il verdetto del campo dopo lo 0-0 contro il Parma è amaro: il Calcio Napoli si ritrova ora a sei punti dall’Inter. Non è solo il distacco a preoccupare, ma il contrasto stridente tra la qualità espressa negli scontri diretti . 🔗 Leggi su 2anews.it
