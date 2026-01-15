Calcio Napoli il paradosso del gioco | più bello ma meno vincente Lo scudetto scivola via tra le piccole?

Il Calcio Napoli, noto per il suo stile di gioco offensivo e spettacolare, si trova ad affrontare una fase difficile in campionato. Nonostante la qualità del gioco, la squadra fatica a ottenere punti contro le formazioni di medio-bassa classifica. Lo 0-0 contro il Parma evidenzia le criticità di un cammino che, pur affascinante, rischia di compromettere le ambizioni di scudetto, ora più lontano, a sei punti dall’Inter.

