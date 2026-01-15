Stefano Argilli è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Asta Calcio Eccellenza. Dopo aver accettato l’incarico, il tecnico ha espresso la sua soddisfazione:

Adesso è anche ufficiale: Stefano Argilli è il nuovo allenatore dell’Asta. "Ci sono stati diversi aspetti che mi hanno convinto e ringrazio la società per la fiducia – le prime parole del mister –. Tra questi un legame personale: mio suocero era molto legato al club, abitava vicino al campo ed era sempre presente come tifoso. Essere qui ha per me un valore speciale e cercherò di fare il massimo per onorarlo. Questa è una società che si è strutturata e si è affermata in categoria". Argilli è consapevole di cosa lo aspetti. "Non è un inizio di stagione e subentro dopo un percorso importante – commenta –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Asta: ecco Argilli: "Inizio l’avventura con grande fiducia»

