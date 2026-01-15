Calcio Eccellenza Asta | ecco Argilli | Inizio l’avventura con grande fiducia
Stefano Argilli è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Asta Calcio Eccellenza. Dopo aver accettato l’incarico, il tecnico ha espresso la sua soddisfazione:
Adesso è anche ufficiale: Stefano Argilli è il nuovo allenatore dell’Asta. "Ci sono stati diversi aspetti che mi hanno convinto e ringrazio la società per la fiducia – le prime parole del mister –. Tra questi un legame personale: mio suocero era molto legato al club, abitava vicino al campo ed era sempre presente come tifoso. Essere qui ha per me un valore speciale e cercherò di fare il massimo per onorarlo. Questa è una società che si è strutturata e si è affermata in categoria". Argilli è consapevole di cosa lo aspetti. "Non è un inizio di stagione e subentro dopo un percorso importante – commenta –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza Toscana. Altro ko, l’Asta esonera mister Bartoli. Rumors sul possibile arrivo di Argilli
Leggi anche: Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne cerca la continuità. Ostacolo Antella
L'Asta ha deciso: il nuovo mister è Stefano Argilli; Eccellenza B. Lo Sport Club Asta ufficializza il nuovo mister!; Il nuovo allenatore dell’Asta Taverne è Stefano Argilli; La Pianese dà il bentornato Matteo Colombo, il centrocampista è di nuovo bianconero.
Calcio Eccellenza. Asta: ecco Argilli: "Inizio l’avventura con grande fiducia» - Adesso è anche ufficiale: Stefano Argilli è il nuovo allenatore dell’Asta. sport.quotidiano.net
SVOLTA ALL'ASTA TAVERNE: STEFANO ARGILLI IN PANCHINA - Manca solo il comunicato ufficiale, ma le voci nel panorama calcistico senese parlano di accordo già raggiunto: Stefano Argilli sarà il nuovo allenatore dell’Asta Taverne. oksiena.it
Il nuovo allenatore dell'Asta Taverne è Stefano Argilli - Lo Sport Club Asta ha affidato la panchina della prima squadra a Stefano Argilli, allenatore di grande esperienza nella categoria, chiamato a guidare il gruppo in una fase delicata del campionato. radiosienatv.it
#calcio #eccellenza "Purtroppo - dice il tecnico - è mancata un po' di freddezza per portare a casa l'intera posta. Adesso dovremo avere la capacità di ripeterci su questi livelli" facebook
Calcio, Eccellenza e Promozione: i risultati del weekend x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.