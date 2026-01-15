Cagliari vs Juventus ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari e Juventus si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre: i sardi cercano punti salvezza, mentre i bianconeri puntano a consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire il match.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I sardi vogliono conquistare punti salvezza, ma i bianconeri sono lanciati verso il quarto posto e non intendono fermarsi. Cagliari vs Juventus si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso la Unipol Arena. CAGLIARI VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi devono interrompere la striscia negativa che dura da tre partite, dove hanno ottenuto un solo punto con due pareggi e due sconfitte. La squadra di Pisacane sa che la corsa alla salvezza è ancora molto lunga, soprattutto in virtù di un vantaggio sulla zona retrocessione che è di soli 5 punti.

