Il match tra Cagliari e Juventus, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. In questa occasione verranno analizzate formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro completo sulla sfida. Dopo un avvio di stagione non brillante, la Juventus ha mostrato segnali di miglioramento e punta a consolidare la propria crescita in questa partita.

Dopo un inizio di stagione non al massimo, la Juventus ha ormai ingranato e ora non intende fermarsi. I bianconeri sono nel pieno della lotta per un posto Champions e anche non distanti dal vertice, e sarebbe dunque un peccato incappare in una battuta d'arresto nella trasferta sul campo del Cagliari. La squadra di Luciano

© Infobetting.com - Cagliari-Juventus (sabato 17 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Cagliari Juventus, Spalletti può sorridere! Recuperi importanti in vista della Domus - Tornano a pieno regime alcuni bianconeri: il punto Il conto alla rovescia per Cagliari Juventus è ormai agli sgoccioli.