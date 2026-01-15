Un ritorno a teatro per il classico di Carlo Goldoni,

CERTALDO Un grande classico di Carlo Goldoni torna a teatro con tutta la sua ironia, leggerezza e profondità. Teatro Riflesso - scuola di teatro e compagnia teatrale fondata nel 2008 da Alessandro Scavone - presenta " La Bottega del Caffè ", saggio degli allievi attori del terzo anno della sede di Poggibonsi (Siena). In una piazzetta veneziana la bottega del caffè diventa il centro di incontri, pettegolezzi e intrighi. Tra giocatori incalliti, donne d’affari e coppie che scoppiano, si intrecciano storie di inganno e virtù. Goldoni racconta, con ironia e leggerezza, la commedia umana, mostrando come, davanti ad una tazza di caffè, emergano vizi, fragilità e bisogno di verità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caffè e riflessioni. Allievi in scena con un classico

Leggi anche: Gentilezza in scena con 'Wonder': emozioni e riflessioni 'A Casa di Lucia'

Leggi anche: Nasce l'associazione Ex Allievi del Liceo Classico "Giordano Bruno"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dialoghi e riflessioni su Enna: venerdì l’evento “Comunità è” Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 18:30, al Al Kenisa – Caffè Letterario Arci Petra, in collaborazione con Koinè Eureka, ANPI Enna, e l'ONG "Luciano Lama", organizza l’incontro “Comunità è”... facebook