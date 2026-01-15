Cacciatore scivola in un dirupo e si fa male | lunghe operazioni di soccorso

Mercoledì 14 gennaio, in località Calcinara a Uscio, si sono svolte lunghe operazioni di soccorso dopo che un cacciatore è scivolato in un dirupo, riportando ferite. L’intervento, iniziato nel tardo pomeriggio e proseguito fino a sera, ha coinvolto le squadre di emergenza per garantire la sicurezza e il recupero dell’uomo.

Lunghe operazioni di soccorso, tra tardo pomeriggio e sera di mercoledì 14 gennaio, in località Calcinara, a Uscio. Un cacciatore si è infortunato a una caviglia mentre si trovava nel bosco, cadendo in un dirupo, è successo intorno alle ore 17, ma i soccorsi sono andati avanti per molto tempo.

Uscio, cacciatore cade in dirupo e si fa male alla caviglia: recuperato e portato in ospedale - L'uomo si è infortunato in località Calcinara: raggiunto da vigili del fuoco e soccorso alpino, è stato portato in codice giallo al San Martino ... msn.com

