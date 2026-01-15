Busseto criticità alla Casa della Salute | Tempi di attesa fino a 6 mesi e anziani al telefono anche per due ore
La Casa della Salute di Busseto sta affrontando recenti criticità, con tempi di attesa che arrivano fino a sei mesi e anziani costretti a lunghe attese telefoniche di due ore. L'ex consigliere comunale Nicolas Brigati ha segnalato queste problematiche, evidenziando la necessità di interventi per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari nel territorio.
Busseto. L'ex consigliere comunale Nicolas Brigati denuncia alcune criticità che si sarebbero verificate all'interno della Casa della Salute di Busseto. “Da mesi, e con un aumento significativo nelle ultime settimane - si legge in una nota - si moltiplicano le segnalazioni di gravi criticità nei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
