Busseto criticità alla Casa della Salute | Tempi di attesa fino a 6 mesi e anziani al telefono anche per due ore

La Casa della Salute di Busseto sta affrontando recenti criticità, con tempi di attesa che arrivano fino a sei mesi e anziani costretti a lunghe attese telefoniche di due ore. L'ex consigliere comunale Nicolas Brigati ha segnalato queste problematiche, evidenziando la necessità di interventi per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari nel territorio.

