Burgsinn pecore nel supermercato Penny | ricostruzione verificata e cosa è successo dopo

Nel comune bavarese di Burgsinn, circa 50 pecore sono entrate nel supermercato Penny e sono rimaste all’interno per circa 20 minuti. L’episodio si è concluso senza feriti e con danni contenuti, il negozio è stato prontamente ripulito. Ecco una ricostruzione verificata di quanto accaduto e le conseguenze successive.

In Baviera circa 50 pecore sono entrate in un Penny a Burgsinn per circa 20 minuti. Nessun ferito, danni limitati, negozio ripulito. Penny annuncia una patenschaft per l’intera mandria e rinomina il market “PENNY Schafsinn”. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

