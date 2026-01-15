Burgsinn pecore nel supermercato Penny | ricostruzione verificata e cosa è successo dopo

Nel comune bavarese di Burgsinn, circa 50 pecore sono entrate nel supermercato Penny e sono rimaste all’interno per circa 20 minuti. L’episodio si è concluso senza feriti e con danni contenuti, il negozio è stato prontamente ripulito. Ecco una ricostruzione verificata di quanto accaduto e le conseguenze successive.

