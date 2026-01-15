Buoni pasto in provincia di Bergamo mercato da 70 milioni di euro
In provincia di Bergamo, il mercato dei buoni pasto vale circa 70 milioni di euro. Tuttavia, molte attività, tra cui i bar, riducono l’accettazione a causa di costi amministrativi e commissioni elevate. Al contrario, la grande distribuzione sta incrementando la propria presenza nel settore, influenzando le dinamiche di utilizzo e accettazione dei buoni pasto nella regione.
L’ANALISI. Tra costi amministrativi e commissioni, li accettano sempre meno bar. Ma cresce la grande distribuzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Il comune di Milano spenderà 5 milioni di euro all’anno in buoni pasto
Leggi anche: Buoni pasto, l’esenzione sale a 10 euro: risparmi fino a 500 euro all’anno
Buoni pasto, in provincia di Bergamo mercato da 70 milioni di euro - Buoni pasto a Bergamo, tra costi amministrativi e commissioni, li accettano sempre meno bar. ecodibergamo.it
Pranzo sacrificato: i buoni pasto usati per fare la spesa - Pranzo sacrificato e buoni pasto sempre più utilizzati per fare la spesa, Se da un lato i consumatori hanno visto diminuire valore e potere d’acquisto dei ticket, nel contempo sono aumentate le ... ecodibergamo.it
Buoni pasto, cosa cambia nel 2026 - Tutte le novità x.com
Buoni pasto, cosa cambia nel 2026 - Tutte le novità facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.