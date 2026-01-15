Buoni pasto in provincia di Bergamo mercato da 70 milioni di euro

In provincia di Bergamo, il mercato dei buoni pasto vale circa 70 milioni di euro. Tuttavia, molte attività, tra cui i bar, riducono l’accettazione a causa di costi amministrativi e commissioni elevate. Al contrario, la grande distribuzione sta incrementando la propria presenza nel settore, influenzando le dinamiche di utilizzo e accettazione dei buoni pasto nella regione.

