Buon momento per i baby Juve | Si può crescere

La Juventus Next Gen si prepara alla prossima sfida, in programma sabato alle 14. Il focus è sulla crescita della squadra, un aspetto fondamentale per lo sviluppo dei giovani talenti. Con attenzione e impegno, i bianconeri affrontano questa fase, considerando ogni partita un’occasione di miglioramento e consolidamento del percorso di formazione.

Il Picchio punta i fari sulla Juventus Next Gen, prossimo avversario che i bianconeri saranno chiamati ad affrontare nella sfida in programma sabato (avvio alle 14.30) al Moccagatta di Alessandria. Gli uomini di Tomei affronteranno una squadra in salute che si presenterà all'appuntamento forte dei sette risultati utili consecutivi fatti registrare dalla formazione di Brambilla tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno. Il 2026 si è aperto nel migliore dei modi per i piemontesi che in queste prime due uscite dell'anno hanno prima battuto in casa il Carpi (2-0) per poi ripetersi sul campo del Livorno (1-2).

