Buon compleanno Wikipedia | 25 anni di sapere umano e condiviso

Il 15 gennaio 2001, Wikipedia ha iniziato il suo percorso come enciclopedia online aperta e collaborativa. Nel corso di 25 anni, ha contribuito a diffondere la conoscenza in modo gratuito e partecipato, diventando uno strumento fondamentale per l'accesso alle informazioni. Con questa ricorrenza, si celebra un progetto che ha rivoluzionato il modo di condividere e consultare il sapere in tutto il mondo.

Fondata negli Stati Uniti il 15 gennaio del 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, Wikipedia compie 25 anni. Con 350 edizioni linguistiche e quasi due miliardi di accessi unici mensili, l’enciclopedia online più grande al mondo è diventata una delle principali fonti di conoscenza ed è stata riconosciuta come bene pubblico digitale dalle Nazioni Unite. Wikipedia vanta 20 miliardi di pagine visualizzate al mese e 55 milioni di voci scritte dagli utenti. In questi venticinque anni, Wikipedia è cresciuta insieme alla sua comunità, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e culturali senza perdere la propria missione originaria: rendere l’intero patrimonio della conoscenza umana accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Wikipedia a 25 anni: il sapere umano nell’era delle macchine Leggi anche: Auguri Wikipedia, l'enciclopedia online compie 25 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Buon compleanno Wikipedia, l'enciclopedia che ha riscritto le regole del sapere; Auguri Wikipedia, l'enciclopedia online compie 25 anni; Lunga vita a Wikipedia: 25 anni di un’opera “umana, troppo umana”; Wikipedia compie 25 anni: da sogno a patrimonio digitale collettivo. Wikipedia, 25 anni di conoscenza libera e ostinata: ancora per quanto? - Wikipedia celebra i suoi primi 25 anni: l'enciclopedia ha cambiato il web e ora deve fare i conti con nuove sfide e, soprattutto, con le insidie rappresentate dall'AI ... libero.it

Buon compleanno Wikipedia! L’enciclopedia di internet compie 25 anni - Wikipedia festeggia 25 anni: ripercorriamone la storia, dalla nascita nel 2001 ai numeri record e al ruolo centrale nella conoscenza globale. techprincess.it

Wikipedia, 25 anni di condivisione del sapere - Nata il 15 gennaio 2001, la piattaforma è cambiata molto per adattarsi alle nuove esigenze del mondo digitale, pur mantenendo i suoi principi cardine ... rsi.ch

Buon compleanno a Giorgia Meloni facebook

Più di trent’anni spalla a spalla per difendere l’Italia, le nostre radici, la nostra identità. Buon compleanno Giorgia, buon compleanno Presidente! x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.