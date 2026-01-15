Bullo lo aggredisce 12enne salvato da tre adulti

Un bambino di 12 anni è stato vittima di un episodio di bullismo mentre si trovava per strada. Un giovane più grande lo ha aggredito, ma fortunatamente tre adulti sono intervenuti, evitando che la situazione potesse peggiorare. Questo episodio evidenzia l'importanza di interventi tempestivi e della tutela dei più giovani in contesti quotidiani.

Un bambino di 12 anni è stato fermato per strada e bullizzato da un ragazzo di diversi anni più grande. L’episodio è avvenuto lunedì, all’ora di pranzo, nella zona antistante l’ ospedale Franchini. Il ragazzino è riuscito a evitare conseguenze peggiori grazie all’intervento di tre adulti, che hanno allontanato l’aggressore e il gruppo che lo accompagnava. La madre del minore intende ora ringraziare pubblicamente i soccorritori, oltre a presentare denuncia ai Carabinieri. Il ragazzo, che abita in zona Coop, stava rientrando a casa dopo le lezioni alle scuole medie Zannoni, quando nei pressi del parcheggio dell’ospedale, non lontano dalla fermata dell’autobus di via Barilla, si è trovato davanti un gruppo di giovani, probabilmente studenti del vicino istituto superiore D’Arzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bullo lo aggredisce, 12enne salvato da tre adulti Leggi anche: Bullo insulta l'autista dell'autobus che scende e lo aggredisce: «Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava» Leggi anche: Filmano lo stupro su una 12enne e lo pubblicano sui social, arrestati tre giovanissimi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bullo lo aggredisce, 12enne salvato da tre adulti. Bullo lo aggredisce, 12enne salvato da tre adulti - L’episodio è avvenuto davanti al parcheggio dell’ospedale Franchini. ilrestodelcarlino.it

Luciano Vasapollo, riconosciuto nel video dove aggredisce una donna cubana durante la manifestazione di oggi, è un professore universitario e coordinatore della Rete dei comunisti. Da tempo impegnato nel supporto attivo della dittatura socialista in Venezu facebook

Tragedia sfiorata a Capena, pitbull aggredisce il padrone in casa: la moglie interviene, salva il marito e uccide il cane ift.tt/KCwgOMs x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.