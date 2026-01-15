Brutte notizie in casa Napoli | Conte deve correre ai ripari non è mai successo prima

Il pareggio tra Napoli e Parma rappresenta un risultato inaspettato e segnala una situazione di criticità per la squadra partenopea. Con questa prestazione, si apre una nuova fase per l’allenatore Conte, che dovrà intervenire per risolvere le problematiche emerse. È un momento di riflessione per il club, che richiede interventi mirati per ritrovare la strada giusta e consolidare la posizione in classifica.

Il pareggio tra Napoli e Parma non è stato solo un risultato amaro, ma ha certificato un dato storico. La squadra allenata da Antonio Conte ha chiuso il girone d’andata con 40 punti, il bottino più basso mai registrato dal tecnico pugliese in questa fase della stagione. Un record negativo che non si vedeva nemmeno nella sua prima esperienza in panchina alla Juventus. Il dato emerge dal match di recupero contro il Parma e fotografa un momento delicato, che apre riflessioni sul presente e sul percorso degli azzurri. Il dato storico che pesa sul Napoli di Conte. Il pareggio con il Parma segna un record negativo nella storia di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Brutte notizie in casa Napoli: Conte deve correre ai ripari, non è mai successo prima Leggi anche: Milan, c’è un problema Modric: Allegri deve correre ai ripari Leggi anche: Napoli, brutte notizie prima del Qarabag: che rogna per Conte! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Neres, brutte notizie per il Napoli: il brasiliano salta la sfida con l'Inter; Napoli, che beffa per Meret: altro infortunio, il comunicato; Napoli, arrivano gli esiti degli esami di Neres: svelata l’entità dell’infortunio; Napoli, Meret si fa male in allenamento: le ultime. Napoli, Meret si fa male in allenamento: le ultime - Brutte notizie in casa Napoli, che dopo il pareggio con l'Inter a San Siro torna ad allenarsi a Castel Volturno in vista del recupero della 16ª giornata previsto per mercoledì contro il Parma. fantacalcio.it

Napoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Neres: è in dubbio per l'Hellas Verona - A metà secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera. tuttomercatoweb.com

Napoli, risentimento muscolare al tibiale posteriore per Lobotka - Il calciatore si è dovuto fermare nel prepartita di Coppa Italia contro il Cagliari a ... gianlucadimarzio.com

VILLA MERCEDE, DA SABATO VIA AI LICENZIAMENTI Brutte notizie per i lavoratori della RSA Villa Mercede, da sabato scatteranno infatti i licenziamenti. Ecco tutti i dettagli di una vicenda che comincia ad assumere contorni davvero drammatici facebook

. @OfficialUSLecce | Brutte notizie per Di Francesco: infortunio alla spalla per Camarda, previsti esami strumentali nei prossimi giorni per valutarne l’entità x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.