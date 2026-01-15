Bruno Barbieri e Gabriele Pasini a Pitti | Un bel partecipato di romagnoli

A Pitti Uomo, Bruno Barbieri e Gabriele Pasini condividono il palco, sottolineando il legame tra moda e cucina. Barbieri riconosce in Pasini il suo “sale”, simbolo di autenticità e stile. L’incontro evidenzia come l’eleganza nell’abbigliamento e nel cibo siano due ambiti paralleli, espressione di gusto e personalità. Un momento di confronto tra due figure che uniscono passione e raffinatezza, rappresentando il meglio del loro settore.

"Pasini sì, è il mio sale". La moda sta alla cucina, come Gabriele Pasini sta a Bruno Barbieri. In sostanza, l'emblema del vestire con sapore e del mangiare con stile. Siamo tra gli stand di Pitti Uomo 109, quest'anno sono un po' più appassiti del solito, nel vociare indistinto, si fa notare quella voce familiare .

